Roland-Garros lance son initiative #RGEnsemble

Bien que le tournoi de Roland-Garros 2020 ne se tiendra pas aux dates initialement prévues

(18 mai – 7 juin) en raison de la crise sanitaire actuelle, le Grand Chelem parisien prendra néanmoins au centre du mois de mai, comme chaque année. Au cours de la prochaine quinzaine, une foule de contenus sera publié sur les plateformes en ligne du tournoi pour donner aux fans de tennis leur solution Roland-Garros.

Le samedi 23 mai, date à laquelle la journée des enfants de Roland-Garros aurait dû avoir lieu, le tournoi lance son initiative #RGEnsemble et aide la Fondation AP-HP en mettant en place divers

soutenir les initiatives.

En ce jour symbolique, qui honore généralement les associations caritatives soutenues par la FFT, le tournoi intensifie sa engagement et se mobilise pour aider les héros qui sont en première ligne de la lutte contre Covid-19. Roland Garros souhaite également soutenir la Fondation AP-HP, qui travaille avec les équipes AP-HP qui luttent contre cette épidémie tous les

jour et dont le fonds d’urgence aide à organiser les traitements et la recherche. D’autres actions #RGEnsemble ont également été installées:

• La Griffe Roland-Garros versera 5 € à la fondation de l’hôpital pour chaque produit vendu équipé du RG20

affiche – par Pierre Seinturier (à l’exception des produits de philatélie).

Achetez un souvenir de Roland-Garros sur le site boutique.rolandgarros.com et aidez une bonne cause, à partir du 9 juin pour les T-shirts et début juillet pour les accessoires (affiches, mugs, bloc-notes, etc.). Cette opération se poursuivra jusqu’à la fin de la tournoi cet automne.

• L’eSeries Roland-Garros de BNP Paribas a été adaptée pour que vous puissiez toujours vivre une expérience remplie de tennis!

Du 1er au 7 juin, des célébrités françaises d’horizons divers (athlètes, comédiens, artistes, etc.), dont JoWilfried TSONGA et Kev ADAMS, s’affronteront en matchs virtuels sur le jeu vidéo Tennis World Tour, pour rassembler leur communauté et collecter des fonds. Team Vitality, une célèbre équipe e-sport française et internationale, commentera ce tournoi d’exposition de collecte de fonds avec Norman «Genius» Chatrier, ambassadeur de la Roland-Garros eSeries de BNP Paribas. Cette édition amusante et originale du e-tournoi sera diffusée sur les chaînes numériques de France TV tous les jours à 18 heures CET, ainsi que sur la chaîne Twitch de Team Vitality.

• Une plateforme de financement participatif a également été mise en place pour lever des fonds pour la Fondation AP-HP. Pour apporter une contribution,

rendez-vous sur rolandgarros.com à partir d’aujourd’hui jusqu’au 7 juin.

Cette journée, qui est un élément clé de l’engagement pris par Roland-Garros et la FFT, est également l’occasion de rendre hommage aux joueurs de tennis inscrits, aux joueurs récréatifs et aux bénévoles qui sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie, à travers une série de portraits.

Roland-Garros veut continuer à promouvoir le tennis afin de redonner quelque chose aux fans de tennis et de piquer la curiosité des non-joueurs. Le grand public peut découvrir ou revivre certains des moments les plus mémorables du tournoi grâce à notre contenu exclusif:

• Deux matchs des archives seront diffusés chaque jour – une rencontre internationale et un match avec un joueur français – quelle que soit l’issue du tournoi, à partir du 24 mai.

• Une sélection des meilleures photos du tournoi pour transporter les spectateurs dans le stade et sur les courts.

• Des résumés de matchs de joueurs français avec du contenu FFT TV «La Terre en Bleu» et de nouveaux épisodes à venir.

• Entretiens avec des personnages clés de Roland-Garros et du monde du tennis (joueurs, entraîneurs, etc.), y compris

du contenu flambant neuf à l’intérieur de leur maison, comme «Home Tennis», et les meilleures interviews des précédents

éditions.

• Le quiz Fantasy Game pour tester vos connaissances en tennis et gagner des points bonus avant Roland-Garros 2020 en septembre (disponible sur fantasy.rolandgarros.com).

Pour fêter cet événement sportif incontournable et apporter l’ambiance Roland-Garros aux amateurs de tennis, où qu’ils se trouvent pourrait être, le tournoi parisien et la FFT restent actifs sur différentes plateformes: RG.com, FFT.fr, FFT TV, l’application Roland-Garros et leurs pages de réseaux sociaux.

«Dans le prolongement de l’engagement que nous avons pris envers l’AP-HP en mettant à disposition le National Training Center pour Covid-19 patients, nous voulions que Roland-Garros se concentre sur la solidarité avec l’initiative #RGEnsemble. Depuis la quinzaine de Roland-Garros

est ancrée dans la tradition, la FFT invite les amateurs de tennis à partager les émotions et les souvenirs du tournoi grâce à un calendrier exclusif de contenu en ligne, dans l’attente du tournoi qui se tiendra cet automne », a annoncé Bernard Giudicelli, Président de la Fédération Française de Tennis.