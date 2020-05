L’ANPT en collaboration avec BMZ et SAP lance un programme de développement dans le domaine du numérique

Le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement BMZ ainsi que la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH, la société technologique mondiale SAP et l’Agence nationale pour la promotion et le développement des parcs technologiques ANPT ont félicité le premier groupe des jeunes talents algériens du programme de développement des compétences numériques de SAP, le programme SAP Young Professional Program SAP YPP. Le programme mondial fait partie de l’engagement de SAP pour développer les compétences numériques. Il crée des opportunités de travail durables pour la jeunesse algérienne tout en soutenant la transformation numérique des organisations en Algérie avec des talents qualifiés. Il s’agit d’une avancée importante dans la réduction du déficit de compétences numériques en Afrique, comme l’explique Frédéric Alran Directeur Général pour l’Afrique francophone chez SAP : « La pandémie COVID-19 souligne une nouvelle fois la nécessité d’accélérer le développement des compétences numériques dans un monde de plus en plus digitalisé. Nous sommes reconnaissants envers nos clients et partenaires qui recrutent nos diplômés du premier SAP Young Professional Program en Algérie et rendent ainsi possible le lancement de cette initiative en Algérie. Aider le monde à mieux fonctionner et améliorer la vie des gens fait partie des objectifs et des promesses de SAP. Conscient de la situation sans précédent dans laquelle se trouve notre monde, je suis fier que SAP joue un rôle vital dans la construction d’un avenir radieux pour l’Algérie, la région et au-delà ».

Donner aux jeunes talents numériques algériens les moyens de stimuler l’économie digitale

Le SAP Young Professional Program est une initiative de formation gratuite de l’Institut de Formation et de Développement de SAP qui s’appuie sur des partenariats public-privé pour préparer conjointement les jeunes à s’épanouir dans l’ère numérique d’aujourd’hui. Le programme de 3 mois intègre un plan d’activation unique qui inclut le développement des connaissances fonctionnelles et techniques des logiciels SAP. La certification met également l’accent sur les dernières innovations SAP ainsi que la formation aux compétences non-techniques et futures. Le SAP YPP cible les diplômés brillants des universités en recherche d’emploi et/ou sous-employés ainsi que les ressortissants du pays où le programme est offert. Les participants sont diplômés du programme en tant que Consultants associés SAP. SAP travaille en étroite collaboration avec ses clients et partenaires pour identifier les opportunités d’emploi sur le marché algérien que les diplômés du programme peuvent saisir après leur réussite du programme. Alors que les 27 diplômés de la première promotion du programme en Algérie ont terminé avec succès début avril, la deuxième promotion a débuté peu de temps après en collaboration avec l’ANPT (Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques) pour permettre à de jeunes talents algériens de découvrir les dernières innovations de SAP et de contribuer à conduire la transformation numérique du pays. Selon Wassila Knatef épouse Arab, Directrice de l’Incubation de l’Entrepreneuriat et de la Formation : « Les initiatives de renforcement des compétences numériques telles que le SAP Young Professional Program contribuent au potentiel de notre pays et soutiennent nos efforts de transformation numérique. Il est crucial de renforcer la confiance dans l’économie numérique pour bâtir un avenir meilleur pour les Algériens et nous sommes ravis de nous associer à SAP pour leur programme en faveur des jeunes professionnels ». Les deux cohortes du programme SAP Young Professional en Algérie font partie d’une collaboration entre SAP et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH dans le but de créer conjointement 450 emplois pour le personnel hautement qualifié dans le secteur informatique dans dix pays africains et sur trois ans. Le projet de coopération fait partie de l’initiative spéciale « Formation et création d’emplois » et du programme develoPPP.de que la GIZ met en œuvre pour le compte du BMZ.

Un modèle de bonne pratique à l’échelle mondiale pour répondre aux défis locaux et les transformer en opportunités

Avec 77% des revenus de transaction mondiaux touchant un système SAP, le programme aide les clients et partenaires de SAP à trouver des talents SAP qualifiés pour satisfaire leur demande d’embauche. En conséquence, 99% des diplômés universitaires précédemment sans emploi ou sous-employés ont trouvé un emploi après l’obtention du diplôme SAP YPP. Avec un taux de chômage de 26,9% pour les jeunes de 16 à 24 ans, les initiatives de renforcement des compétences numériques telles que le SAP YPP répondent au défi du chômage des jeunes en Algérie de manière durable et apportent une réponse immédiate aux objectifs stratégiques d’emploi du pays. « Nos programmes de développement des compétences numériques ont été créés sur la base d’un effort de collaboration très unique. Nous travaillons en étroite collaboration avec les clients, partenaires. Pairs et autres parties prenantes de SAP, comme les organisations gouvernementales ; afin de créer un quadruple gain. : les jeunes locaux trouvent un emploi, nos clients et partenaires SAP trouvent des talents brillants, SAP améliore son écosystème et les pays bénéficient de notre soutien au développement des compétences numériques contribuant ainsi à préparer l’économie et la société à un monde de plus en plus numérique », a déclaré Marita Mitschein, Directrice Générale de l’Institut de Formation et Développement de SAP et Vice-Présidente Senior Compétences Numériques chez SAP Europe du Sud, Afrique et Moyen-Orient. « Nous sommes heureux de nous associer à l’ANPT pour la deuxième édition du programme en Algérie, et de créer des emplois plus durables dans l’économie numérique », a ajouté Mitschein. Pour soutenir leurs programmes de transformation numérique, CM Consulting, Pharma Invest, IT Solutions, Grant Thornton, SDG Group, Amor Benamor et MagPharm ont déjà recruté des diplômés de la première promotion du SAP Young Professional Program en Algérie.

Jeunesse : Une initiative décisive à la région dans un monde de plus en plus numérique

L'Afrique du Nord et l'Afrique francophone est connue pour son potentiel en termes de croissance et d'emplois dans le secteur numérique. D'ici 2030, plus de 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences numériques en Afrique selon la Société financière internationale SFI, Banque mondiale. Compte tenu de la situation actuelle autour de la pandémie de COVID-19, ces chiffres augmenteront probablement en raison d'un accroissement significatif de la demande d'outils et de processus numériques. Le SAP Young Professional Program est devenu un exemple de bonne pratique internationale qui soutient l'employabilité immédiate des jeunes talents en technologie grâce à la collaboration et aux partenariats. Sous l'égide de SAP Skills for Africa sur le continent africain, le SAP YPP a depuis son lancement en 2012 formé et diplômé plus de 1090 jeunes à travers l'Afrique et plus de 2720 talents dans le monde, créant ainsi des opportunités de travail durables pour la nouvelle économie numérique.