Algérie Télécom : Appels gratuits du fixe vers le fixe durant les deux jours de l’Aid El Fitr

A l’occasion de l’Aid El Fitr, Algérie Télécom présente ses meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à tout le peuple Algérien et invite ses clients à profiter des appels gratuits illimités du fixe vers le fixe durant les deux jours de l’Aid.

De Plus, Algerie Télécom vous permet de recharger à distance, et en toute sécurité vos abonnements internet, soit :

En utilisant le paiement électronique via carte EDAHABIA ou CIB à partir de l’espace client https://ec.at.dz et l’application mobile.

Ou en utilisant les cartes de recharge en appelant le 1500 à partir d’une ligne fixe ou mobile

Aussi, les clients Idoom ADSL et Idoom Fibre, pourront à tout moment activer une avance de 96 heures de connexion (soit 04 jours) au lieu de 36h via le service Idoomly. Ce service est disponible en appelant le numéro 1500 et choisir l’option recharge secours dans la rubrique Idoom ADSL

Algérie Télécom réitère son engagement à assurer la sécurité et le confort à ses clients, mais aussi à renforcer sa stratégie de proximité afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à contacter le service Client en composant le 12 ou à consulter le site Internet d’Algérie Télécom : www.algerietelecom.dz