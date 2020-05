Turkish Airlines Algérie annonce la reprise du travail dans ses bureaux à partir du 1er juin prochain

Par Hafid Azouz

Turkish Airlines (TK) Algérie a annoncé, dans un communiqué, la reprise du travail dans ses bureaux à partir du 1er juin prochain, date à laquelle les agents de TK pourront recevoir les clients de la compagnie mais aussi les agences de tourisme dont les voyages mais aussi pour répondre aux questions et demandes des voyageurs qui ont du reporter leur voyage pour cause d’annulation de vols à cause de l’épidémie de Coronavirus.

Par ailleurs, la compagnie turque précise que » la date de reprise des vols commerciaux à destination et en provenance de l’Algérie sera conforme aux décisions des autorités algériennes, et également après l’ouverture de l’espace aérien pour ces vols. ».

TK tient à rassurer ses clients: « les billets non utilisés sont valables jusqu’au 31 décembre 2020, où le voyageur peut les changer pour toute autre date et également ajouter des privilèges tout en modifiant la date du vol. », précise le communiqué.

Aussi, conformément aux mesures préventives et pour éviter la propagation de l’épidémie ainsi que les instructions émises par les autorités, la Direction de Turkish Airlines en Algérie invite ses clients venant à ses bureaux à « suivre les mesures de prévention et ce afin de garantir le confort et la sécurité des employés et des clients, et que le non-respect des instructions entraînera le refus des agents de les accueillir ».

Enfin, TK met à la disposition de ses clients une adresse e-mail au cas où ils souhaiteraient se renseigner sans se déplacer dans ses bureaux: algagency@thy.com

H.A