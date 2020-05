Les masques faciaux disponibles dans les Supermarchés UNO

Si nous voulons vaincre définitivement l’épidémie, il faut que tout le monde se protège et protège les autres. Le respect des gestes barrières est essentiel. Mais il faudrait que chacun puisse également porter un masque facial.

Pour nous, chez UNO, c’est notre devoir de proposer des masques à nos clients : c’est pourquoi, dès le 14 Mai 2020, nous avons proposé des masques à nos clients dans notre magasin de Bab Ezzouar, Alger.

Nous mettons en avant des masques en tissus, doublés, se positionnant bien sur le visage pour protéger le nez et la bouche. L’avantage-clé de ces masques, c’est qu’ils sont réutilisables de 15 à 30 fois, puisqu’ils peuvent être lavés à 60°. Un usage entre lavage revient donc entre 6 et 12 DA (Prix du masque autour de 180 DA, selon modèles). D’après les études* et normes internationales, les masques en tissus représentent une bonne protection contre le coronavirus Covid-19, même s’ils ne sont pas aussi efficaces que ceux réservés au personnel soignant.

Mais nous proposons aussi, dès ce week-end et dans tous nos magasins, des masques jetables, à prix coûtant, bien entendu, puisqu’ils s’inscrivent dans notre engagement à accompagner tous nos clients pour vivre au mieux cette période difficile : 95 DA le lot de 2

UNO rappelle cependant, avec force, que le port d’un masque ne doit jamais remplacer les gestes barrières indispensables à l’arrêt de cette pandémie : lavage régulier des mains à l’eau et au savon, ou au gel hydroalcoolique, respect des distances entre personnes, éternuer dans un mouchoir, éviter de manger de la viande pas ou peu cuite, éviter les contacts avec les animaux (Ministère de la Santé, Organisation Mondiale de la Santé).

C’est pourquoi, dans tous nos magasins et depuis le début de la pandémie, toutes ces consignes sont respectées, y compris le port du masque facial par nos équipes. Le gel hydroalcoolique est proposé à nos clients à leur arrivée (et bien sûr disponible à la vente). Un tapis de désinfection des chaussures ainsi qu’une prise de température sont également en place à l’accueil, pour la sérénité de tous.

Jean Charretteur, Direction Générale : « Depuis le début de la crise sanitaire, toutes nos équipes se sont mobilisées pour continuer à mettre à disposition de nos concitoyens les produits indispensables, d’alimentation et d’hygiène. Nos magasins, propres, aux allées larges, avec toute l’offre nécessaire au même endroit, sont les endroits les plus sûrs pour faire ses courses. Nous nous devions d’être les premiers à offrir à nos clients des masques de protection grand-public. »

Hakim Turki, Directeur Qualité & Hygiène : « Les masques en tissus, réalisés selon les normes à date, complètent efficacement les gestes barrières indispensables pour se protéger et protéger les autres. C’est pourquoi, d’ailleurs, nos équipes en sont toutes équipées. Il était logique de les proposer également à nos clients, à condition qu’ils respectent des normes reconnues. »

* ACSNANO (USA update 2020)