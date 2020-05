Djezzy lance un nouveau service pour vous faire livrer Flexy et SIM à domicile !

Djezzy vient de signer un partenariat avec Tidjara Market, une plateforme de vente à distance, en vue de permettre à ses clients présents et futurs de profiter d’un nouveau service permettant de commander et de se faire livrer, le jour même, à domicile du Flexy et des cartes SIM.

A la faveur de ce partenariat, Tidjara Market met à la disposition des clients de Djezzy plus de 100 personnes dédiées à la livraison à domicile pour toutes les commandes d’offres, de Flexy ou d’accessoires pour le téléphone mobile.

Dans ce cadre, Djezzy et Tidjara Market tiennent à assurer à leurs clients et utilisateurs un service rapide et sécurisé.

A cette occasion, Matthieu Galvani, Directeur Général de Djezzy a déclaré : « ce service est un pas supplémentaire dans la création d’une expérience 100% digitale en Algérie” et d’ajouter : « L’innovation continue chez Djezzy en vue de faciliter le quotidien des clients et particulièrement en ces temps de confinement afin d’aider grâce au déploiement des moyens technologiques à la lutte contre la propagation du Covid-19 ».

Une large gamme de produit est disponible sur www.tidjara.dz. Accessoires, puces, cartes de recharges, ou Flexy opéré par votre livreur. Le client a le choix : soit de payer par carte sur le site ou en espèces à la réception de la commande.

Pour l’instant, le service est disponible dans la Wilaya d’Alger et son extension sur les autres Wilayas est prévue prochainement.