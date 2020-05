Une formation dédiée aux journalistes via le Cloud Huawei : Huawei présente ses technologies pour lutter contre la pandémie Covid-19

Huawei Télécommunications Algérie a organisé, lundi, via visioconférence (Cloud Huawei), la dixième session de formation sur les TIC dédiées aux journalistes. Elle a porté notamment sur l’apport des nouvelles technologies de Huawei pour lutter contre le Coronavirus.

Cette session vise essentiellement la vulgarisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La dixième journée de formation a porté notamment sur la lutte contre la propagation du coronavirus à l’aide des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La 5G, transmission, Cloud, L’Intelligence artificielle, E-Santé est autres solutions étaient au menu de la formation.

Intervenant lors de cette session, le Directeur des Relations publiques et Communication de Huawei Algérie, Alexandre Tian a présenté l’expérience de Huawei et la Chine dans la lutte contre le Covid-19. Il a cité les solutions de santé entièrement connectées de Huawei qui fournissent aux professionnels médicaux et aux organisations, l’infrastructure dont ils ont besoin pour collaborer, partager en toute sécurité, traiter et utiliser les données de santé plus efficacement.

« Nous mettons au point des solutions de services médicaux avancées et orientées vers les patients à l’aide de différentes applications de télémédecine. La vidéo HD à distance, la téléconsultation, la démonstration de chirurgie à distance, la vidéo médicale à la demande, les visites chez le médecin à distance sont proposées par ces solutions », a détaillé Monsieur Tian.

A travers l’Intelligence Artificielle (IA) de Huawei, il a été également question de raccourcir la durée du diagnostic des malades et assister les médecins (en manque d’expérience) à distance.

Pour lui, Monsieur. Ali Morsi, Wireless sollution manager (responsable des solutions réseau radio), qui s’est axé sur le développement de la 4.5G, a indiqué que « les systèmes de communication mobiles font partie intégrante de notre vie quotidienne et leur développement a radicalement changé nos vies et nos comportements. ».

Il dira également qu’«aujourd’hui, nous sommes sur le point de voir dévoiler un nouveau réseau mobile qui changera encore nos vies, c’est la 5G. Mais la transition de la 4G à la 5G est bien plus compliquée que celle de la 3G à la 4G. C’est pourquoi Huawei a développé sa solution 4.5G, qui peut aider les opérateurs à fournir des services de type 5G avec un réseau 4G et à assurer une transition profitable et toute en douceur vers la 5G. ».

Concernant, l’utilité de la 5G pendant cette période, Monsieur Morsi soulève notamment la facilité du traitement, du transfert et de l’analyse des données des malades durant la pandémie Covid-19 en Chine.

Pour sa part, Ali Miri, du département Entreprise Huawei Algérie a fait une présentation sur les offres Huawei dans le domaine de la transmission Optiques et les différents services proposés selon le type de clients. Il a en outre expliqué la relation entre l’évolution de la transmission et les réseaux mobiles (2G, 3G, 4G et 5G), tout en utilisant les différentes solutions de transmission Huawei. Ce volet transmission est très important pour l’interconnexion et la facilitation des communications et connexion.