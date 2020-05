Djezzy clôture l’opération de distribution des couffins aux familles nécessiteuses

Djezzy vient d’achever, avec succès, l’opération de solidarité entamée dès le début du Ramadhan avec la distribution de 13700 couffins au profit des familles nécessiteuses à travers le territoire national avec le soutien du Croissant Rouge Algérien, l’association Kafel El Yatim, l’Association Nationale de Volontariat, YUV Association, et l’association Chougrani.

Fidèle à sa politique d’entreprise citoyenne, Djezzy a lancé une opération de solidarité pour venir en aide aux familles démunies et celles touchées par les conséquences de la crise sanitaire en débloquant une enveloppe de 58 millions de dinars pour l’achat de denrées alimentaires et leur acheminement vers les quatre coins du pays. Dans ce cadre, Djezzy s’est associé avec 5 associations à caractère humanitaires pour pouvoir mettre en œuvre ce programme d’aide et d’assistance en ce mois sacré.

A cette occasion, le Directeur général, Matthieu Galvani a déclaré : « je tiens en mon nom et au nom de tous les employés de Djezzy à adresser les vifs remerciements aux associations qui nous ont accompagnées dans cet élan de solidarité et qui ont contribué au succès de l’opération de distributions des packs alimentaires aux catégories les plus fragiles de la société »

Djezzy s’est mobilisé pour participer à la mobilisation nationale de lutte contre la propagation du Covid-19 à travers plusieurs initiatives dont l’achat de matériel médical pour les hôpitaux pour un montant de 42 millions de dinars, l’accès gratuit au numéro vert et au site web du Ministère de la Santé ainsi qu’aux plateformes d’enseignements à distance mises en place par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces gestes ont été accompagnés par la mobilisation de tous les ambassadeurs de marque de l’entreprise pour promouvoir les gestes barrières et les mesures de prévention en cette période particulière que traverse le pays.