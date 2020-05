 La fondation ProMena présente ses condoléances à la famille d’Idir et à l’Algérie.

La semaine dernière, des hommages ont été rendus à travers le monde pour l’une des plus grandes icônes de l’Algérie. Hamid Cheriet – bien-connu sous son nom de scène Idir – était un homme aux multiples talents, tant sur scène qu’en dehors. La famille, les amis et les fans qu’il a laissés l’ont décrit de nombreuses façons; il était poète, ambassadeur, humaniste, pionnier, champion des prisonniers politiques, pont culturel à travers la Méditerranée, «berger» et «troubadour», entre autres métaphores, vocations et qualités monumentales.

Hamid est né à Ait Lahcene, dans la province de Tizi Ouzou, dans le nord de l’Algérie, en 1949. En tant qu’étudiant en géologie, il avait pour objectif une carrière dans l’industrie pétrolière avant qu’une rencontre musicale fortuite n’influence le cours de sa vie et, à son tour, la culture , la vie politique et musicale de générations de fans à suivre. Invité à se produire comme remplaçant de dernière minute à Radio Algérie en 1973, le futur Idir a captivé les voies aériennes avec la berceuse berbère désormais reconnue internationalement «A vava Inouva». De là, son héritage musical est né et il a continué à produire une discographie solide de 9 albums – qui étaient tous des paens à ses racines amazighes chères, ainsi que des défis à notre relation désordonnée et moderne avec le multiculturalisme. En particulier, son album La France des couleurs 2007 est sorti pour coïncider avec l’élection présidentielle française, envoyant un message fort en faveur de l’immigration et de l’intégration.

Après qu’Idir a émigré en France en 1975, Hacène Hireche dit qu’Idir «a conquis à la fois le public immigré et le public international» avec sa poésie et ses mélodies liées au patrimoine. Idir vivrait encore en France pendant 40 ans et y mourrait à 70 ans le 2 mai 2020. Il souffrait de fibrose pulmonaire depuis plusieurs années, ce qui l’empêchait de performer pendant cette période, mais sa marque était déjà laissée . Idir était indéfectible dans son soutien à la préservation et à la promotion de l’identité berbère -tout en étant favorable à une Algerie Une et Indivisible dans sa pluralité culturelle et ethnique- et donc naturellement, il a chanté dans sa langue natale kabyle. Néanmoins, ses chansons ont réussi à résonner au-delà de la population de langue kabyle, les paroles de son peuple transcendant les limites du langage et parlant universellement. Ainsi, non seulement sa mort laisse un « grand vide dans le monde de l’art algérien » (comme l’a déclaré le ministère algérien de la Culture), mais aussi le monde de l’art dans son ensemble; comme l’a dit Ali Bensaâd « Avava Inouva est un passeport universel . »

Les présidents d’Algérie, de France, d’Allemagne, Safy Boutella, Lounis Aït Menguellet, Audrey Azoulay (Directrice générale de l’Unesco) et Zinedine Zidane faisaient partie des nombreuses personnalités publiques pour exprimer leur tristesse à la mort d’Idir et célébrer sa vie. L’héritage qu’Idir a défendu et l’héritage qu’il a laissé ne seront pas facilement oubliés, car son attrait universel fait notre perte universelle. Comme le dit l’une de ses chansons, ‘Rsed A Yidess’ (Laissez le sommeil venir).

La fondation ProMena présente ses condoléances à la famille d’Idir et à l’Algérie.

Bryony Harris

ProMena Foundation Pays-Bas