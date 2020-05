LG lance la commande en ligne: Votre produit au bout d’un clic

À l’écoute de ses clients, LG Electronics Algérie mets ses produits en vente en ligne afin de répondre à la demande grandissante de sa clientèle sur ses produits, en ces temps de confinement.

Pratique et efficace, cette nouvelle offre présentée sous forme de microsite

électronique, à l’interface simpliste, propose un processus de commande en

ligne respectant parfaitement les gestes barrières et les mesures de

distanciations sociales anti COVID-19.

D’abord, se connecter sur le h » ps:/ / w w w . l g . c o m / dz / pr o m oti o ns/ C o m m a nde – e n – l i g ne / , et choisir son produit, remplir ses informations personnelles dans une confidentialité absolue ensuite choisir le showroom le plus près de soi,

recevoir un appel de confirmation concernant la disponibilité et valider sa

commande, enfin être livré.

« La magie s’opère au bout d’un clic » promet LG à travers cette nouvelle

initiative qui vise à satisfaire une clientèle habituée à la qualité des produits LG et des services de LG Elecrtoncis Algérie.

Pour expliquer la motivation première derrière cette action, Mustapha Mohammedi, Responsable Marketing Corporate s’exprime : » L’arrivée du mois sacré et de la saison des chaleurs prématurément ont fait augmenter la demande sur nos produits réputés pour leur technologie de pointe, notamment l’Intelligence Artificielle et l’Internet des choses –IOT, leur capacité énergétique et leur durabilité. Avec ces mesures de confinement imposées, nous n’avons pu s’organiser autrement qu’à travers la vente en ligne pour satisfaire les demandes de nos clients en ces temps de crises et de grande méfiance ».