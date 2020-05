Le GAAN publie un panorama de solutions Open Source de télétravail

Sous l’impulsion du Ministère de la Poste et des télécommunications, le Groupement Algérien des Acteurs du Numérique (GAAN), à travers ses experts, a évalué, selon des critères de sécurité et de fiabilité, plusieurs plateformes open source, de télétravail susceptibles de répondre aux attentes des entreprises et institutions algériennes, particulièrement dans le contexte sanitaire actuel marqué par la pandémie du Covid-19.

La nécessité accrue de recourir au télétravail dans ce contexte particulier, actuelle impose aux entreprises et institutions algériennes de se doter de ce type de solutions, adaptées aux réalités de notre économie, dans le but de maintenir leurs activités en dépit des mesures de confinement de la population, dont une grande partie est active, décidées par le Gouvernement.

Face à l’urgence de la situation, les solutions Open Source, sont, certes, les plus privilégiées. Cependant, dans la précipitation, les entreprises risquent, au mieux de s’équiper d’outils qui ne répondent pas à leurs besoins, au pire de s’exposer à des risques de cyberattaques.

Dans le but d’aider ces entreprises et institutions à choisir les outils les plus adaptés à leurs besoins et les mieux sécurisées, le GAAN, en coordination avec le Ministère de la poste et des télécommunications, propose une sélection de solutions Open Source de télétravail, testées et éprouvées. Ces solutions sont réparties en 7 catégories : Messagerie instantanée, Web Conférence, Stockage Cloud, Gestion de projet, Education / E-learning, Suite collaborative et Dématérialisation des workflows.

Dans un document listant ces solutions Open Source, élaboré en concertation avec le Ministère de la Poste et des Télécommunications, et disponible sur le site opensolutions.gaan-dz.com, le GAAN a émis des recommandations de sécurité – de l’installation à l’utilisation – devant permettre aux institutions et entreprises qui seront amenées à utiliser ces plateformes de télétravail, de se prémunir contre les risques de cyberattaques et de protéger l’intégrité de leurs données.

Par la même occasion, le GAAN lance un appel à toutes les entreprises, startups et compétences nationales spécialisées dans ce type de solutions à contribuer à l’enrichissement de ce document.