De nombreux champions de tennis apportent leur soutien à Ines Ibbou

Par Hafid Azouz

La vidéo d’Ines Ibbou, publiée samedi soir, sous forme de lettre ouverte à destination de Dominic Thiem, continue de susciter de nombreuses réactions et pas des moindres.

En effet, après le soutien clair du président de la République à Ines Ibbou, c’est autour de grands noms du tennis mondial de réagir à l’image de la championne mondiale, l’américaine, Venus Williams, qui a apporté son soutien à la jeune joueuse algérienne. Mais aussi de son compatriote, Jay Clarke, du brésilien Bruno Soares et de l’autrichien Nick Kyrgios. « Tu es mon héroine », a écrit Venus Williams sur son compte Instagram.

Pour rappel, l’Algérienne de 21 ans s’est adressée directement à l’Autrichien, Dominic Thiem (3ème mondial au classement ATP), qui a refusé de soutenir l’initiative lancée par de nombreux joueurs du circuit en faveur des « joueurs mal classés », « Aucun de ces joueurs mal classés ne lutte pour survivre, avait déclaré l’Autrichien fin avril. Toute l’année, j’en vois beaucoup qui ne donnent pas tout au tennis. Beaucoup ne sont pas très professionnels. Je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l’argent.« .

Suite à la parution de ces propos, jugés scandaleux et égoïstes par de nombreux joueurs, Inès Ibbou a décidé de partager son expérience de joueuse mal classée, elle qui occupait les meilleures places mondiales chez les jeunes : « Comme toi, j’ai atteint les sommets des classements juniors. Pas le top 10, mais 23e joueuse mondial. (…) C’était tellement improbable que beaucoup de journalistes m’ont appelé « le miracle du tennis« », « Je ne sais pas comment c’était pour toi, mais pour nous, là-bas (en Algérie, ndlr), s’il pleut pendant une semaine, on bosse notre revers… à la salle de sport. Et je ne parle même pas de la qualité des installations ou des courts…« , a-t-elle ajouté.

Cette lettre émouvante a fait réagir le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a instruit dimanche soir, le ministre de la Jeunesse et des Sports de « prendre en charge dans les plus brefs délais » la préoccupation de la tenniswoman algérienne.

« L’Algérie ne peut se permettre de perdre un talent sportif comme Ines Ibbou qui est jeune et qui a toute une carrière devant elle dans une spécialité ou peu d’Algériens excellent. Le ministère de la Jeunesse et des Sport prendre en charge ta préoccupation dans les plus brefs délais. Tout mon soutien et mes vœux de succès », a tweeté le président de la République.

La réaction d’Ines Ibbou prouve qu’elle a un tempérament de battante, rageuse, insolente et digne, tout ce qu’un tennisman (woman) doit avoir pour devenir champion…

H.A