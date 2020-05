BOMARE COMPANY redémarre partiellement son activité avec la plus grande prudence

Dans le contexte actuel de lutte contre la propagation du Corona Virus, BOMARE COMPANY comme des milliers d’autres entreprises a suspendu temporairement son activité nationale et internationale depuis le 15 mars 2020.

En adéquation avec la décision de reprise graduelle des activités dans différents secteurs, BOMARE COMPANY a ré-ouvert depuis la fin du mois d’avril dernier, son usine de production, situé à Ouled Chbel – Birtouta, avec un effectif réduit en nombre (moins de 10 % de ses capacités), excluant les employés résidants dans la wilaya de Blida, jusqu’au début du mois de mai, lorsque BOMARE COMPANY a obtenu les autorisations nécessaires d’accès à la Wilaya de Blida grâce à l’accompagnement des autorités locales, afin d’assurer le transport de son personnel (jour/nuit) dans le but d’honorer les commandes de ses clients espagnoles et italiens, qui eux, ont repris le 4 mai 2020, ainsi qu’un nouveau client Français.

Pour accompagner cette reprise des protocoles sanitaires renforcés ont été mis en place par BOMARE COMPANY notamment :

La mise en place d’affiches de sensibilisation sur tous les espaces communs et à l’entrée des unités de production et des blocs administratifs ;

La fabrication et l’installation de tunnels de désinfection avec détecteur de mouvement par la compétente équipe de maintenance industrielle de l’entreprise,

Le contrôle de la température des employés à l’entrée de l’usine avant toute prise de poste. Cette tâche est confiée aux agents de sécurité qui, quotidiennement procèdent à la prise de température frontale des employés avant de leur autoriser l’accès pour passer individuellement sous l’un des trois tunnels de désinfection installés et accéder à leur poste de travail ;

La désinfection des machines avant chaque prise de poste ;

L’obligation du port des masques et des casques ;

La mise à disposition de gels hydroalcooliques aux employés.

Par ailleurs, BOMARE COMPANY informe sa clientèle que les services après-vente STREAM des régions : Alger, Oran, El Eulma, Médéa, Miliana, Ghardaïa et Tizi-Ouzou sont ouverts et assurent un service minimum, du samedi au jeudi, avec le strict respect des mesures de précaution pour assurer la sécurité des clients.

Les Stores STREAM étant toujours fermés, BOMARE COMPANY propose le service de livraison à ses clients sur les régions d’Alger, Blida, Oran et Constantine. Le client peut passer la commande sur la page facebook : streamsystem ou appeler le service client au : 0560012841.

BOMARE COMPANY rappelle que la santé et la sécurité de son personnel et de ses clients reste au centre de ses préoccupations, il n’en reste pas moins que le respect des mesures de prévention et de protection instaurées demeure la responsabilité de tous.