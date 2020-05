Quand Design et Puissance ne font plus qu’un : N30 IRIS, étoffe sa gamme de Smartphone

IRIS dévoile son nouveau smartphone haut de gamme N30 avec des fonctionnalités et une performance nées des dernières technologiques du moment.

Nous avons désigné chaque détail du N30 afin de vous permettre de vivre à chaque utilisation une expérience unique ! Son design lumineux, son panneau arrière en aluminium résistant ainsi que sa texture glass sophistiquée lui donnent un look unique et distingué. Ses courbes conçues avec précision vous procurent cette agréable et confortable sensation lors de la prise en main.

Révélez votre talent de photographe en utilisant pleinement la double caméra du N30 ! Les deux caméras 16 MP+5 MP disposent d’une ouverture f/2.0 pour afficher les détails vifs et fournir un effet naturel pour des moments inégalables ! Doté d’une nouvelle technologie de reconnaissance de scène intelligente, le N30 peut identifier un nombre important de catégories et de scénarios, en temps réel, pour des photos idéales.

Devenir l’expert du selfie n’a plus de secret pour vous avec le N30 ! Grâce à sa caméra avant de 13Mp, le N30 optimise vos photos en temps réel avec la technologie AI et vous permet d’avoir des portraits parfaits à tout moment et en toutes circonstances. Le N30 dispose d’un remarquable écran FullView de 6,3” qui restitue les vidéos au format 4K. Des couleurs saisissantes et une fluidité exceptionnelle s’offrent à vous. Son design délicat avec une encoche en V vous offrira des vues panoramiques époustouflantes !

Le N30, cet objet au design si épuré et moderne vous propose de vous distinguer avec un choix de couleurs tendances. Le N30 se décline en trois colories : Blue Twilight, Green Metal et White Pearl. Difficile de choisir car chacune de ses couleurs cache des nuances et reflets plus beaux les uns que les autres !

Le N30 est équipé d’un processeur Octa-core Helio P23 offrant le meilleur équilibre des performances et de la consommation d’énergie, pour fournir une puissance constante et optimale. Grâce à sa nouvelle architecture et nouveaux algorithmes basés sur l’AI, votre N30 apprend de vos usages et exécute toutes les taches en une fraction de seconde !

Le N30 est décliné en deux versions dotés de 32 ou 64 Go de capacité de stockage et de 3 ou 4 Go de RAM, lui permettant ainsi de fournir une incroyable expérience utilisateur et une fluidité optimale pour s’adapter à vos exigences et ce pour chaque utilisation !

La puissance de sa batterie ainsi que son fast charging vous permettent de vivre pleinement votre expérience utilisateur à chaque instant sans vous soucier. Le N30 est votre compagnon idéal quelle que soit son utilisation et vous permet une utilisation sans contraintes !

Le N30 embarque les dernières normes USB : Type-C et USB 3.1. Le port USB Type-C prend en charge une bande passante de transmission de 5 Gb/s, ce qui signifie que 1 Go de données peut être transféré en 10 secondes !

La double sécurité s’offre à vous avec le N30 grâce au déverrouillage rapide et efficace via votre empreinte digitale (moins de 100ms) ainsi qu’à la reconnaissance faciale qui vous permettra de déverrouiller votre N30 en une fraction de seconde !

Grâce à son double haut-parleur, le N30 repousse les limites du son pour assurer une audition d’une grande clarté pour que chaque accord, chaque tonalité vous parvienne parfaitement et naturellement.

La version 64Go/4 G de N30, est disponible dans tous le réseau direct et indirect à un prix conseillé de 30 900,00 DA. Quant à la version 32Go/3 elle sera introduite sur la marché très prochainement.