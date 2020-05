LG annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2020

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2020 de 14,730 milliards de KRW (12,45

milliards USD) et un bénéfice d’exploitation de 1,09 milliards KRW (921,47 millions USD). Bien que les revenus aient légèrement diminué par rapport à la même période de

l’année dernière, le bénéfice d’exploitation s’est amélioré de 21,1% par rapport au trimestre de 2019. Il s’agit de la deuxième fois de l’histoire LG que le bénéfice d’exploitation trimestriel dépasse 1 000 milliards de KRW. La marge d’exploitation de 7,4% est la plus élevée de l’histoire de l’entreprise pour ce premier trimestre.

La société LG Home Appliance & Air Solution a annoncé un chiffre d’affaires de 5,420 milliardsde KRW (4,58 milliards USD) au premier trimestre et un bénéfice

d’exploitation de 753,500 milliards KRW (636,8 millions USD). Les revenus sont restés pratiquement inchangés par rapport au premier trimestre de l’année dernière, a cause dela baisse de la demande mondiale pendant la pandémie, compensé par la hausse des

ventes en Corée d’appareils à vapeur tels que les laveuses, les sécheuses, les lave-

vaisselle et le système de soin des vêtements le LG Styler, reflétant, ainsi, l’intérêt des consommateurs pour la santé et l’hygiène. Le bénéfice d’exploitation (3,6% de plus

comparé à la même période de l’an dernier).

La marge d’exploitation, quant à elle, a été la plus élevé de l’histoire de LG, bénéficiant d’efforts de réduction des coûts et d’un intérêt accru pour les produits haut de gamme.

La société LG Home Entertainment a enregistré un chiffre d’affaires de 2,97 milliards de KRW (2,51 milliards USD) au premier trimestre, soit une baisse de 4,8% par rappor à la même période de l’année dernière en raison des contraintes d’approvisionnement en composants et du ralentissement de la demande mondiale en raison de la baisse de la confiance des consommateurs. Compte tenu du reclassement des produits des technologies de l’information de Home Entertainment Company à Business Solutions Company cette année, le résultat d’exploitation de KRW 325,8 milliards (USD 275,32 millions) a augmenté de 31,7% par rapport à la même période de l’année dernière en raison de l’efficacité opérationnelle et de l’expansion de produits haut de gamme tels que les téléviseurs OLED et les téléviseurs NanoCell. Avec la demande du marché affectée négativement par la pandémie, la société ajuste la proportion de produits haut de gamme, augmente les ventes en ligne, optimise l’apport de ressources et rationalise la gestion des actifs pour améliorer la rentabilité à l’avenir.

La société LG Mobile Communications a annoncé un chiffre d’affaires de 998,6 milliards KRW (843,9 millions USD) au premier trimestre, déterminant sa perte d’exploitation à 237,8 milliards KRW (200,96 millions USD) par rapport au trimestre. précédent Les ventes ont diminué de près de 34% par rapport au premier trimestre de l’année dernière, principalement en raison des ruptures d’approvisionnement auprès des partenaires chinois. Ces chifres n’auraient pu être réalisés sans l’efficacité de la production, de la commercialisation et des efforts continus pour aider à atténuer les effets de la pandémie. Le lancement du nouveau smartphone LG Velvet 5G en Corée, prévu au cours du deuxième trimestre 2020, marquera une nouvelle orientation de la marque présentant une philosophie de conception différente, des composants compétitifs et soucieux de la valeuret des initiatives de vente en ligne améliorées.

La société LG composants et Solutions Vihécules a enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires de 1,32 milliards de KRW (1,11 milliard USD), soit une baisse de 2,1% par rapport à la même période de l’année dernière avec une perte d’exploitation de 96,8 milliards KRW (81,8 millions USD) en raison de la perturbation de de l’activité desconstructeurs automobiles nord-américains et européens.

Pour minimiser le risques de la pandémie, la société accélérera ses efforts d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement en tenant compte d’une réduction de la demande des constructeurs automobiles et continuera d’améliorer sa structure commerciale avec de nouvelles économies de coûts au deuxième trimestre.