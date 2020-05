Ramadan 2020 : Horaires d’ouverture des agences commerciales d’Algérie Télécom

Dans un contexte de confinement partiel et de lutte contre la propagation du Coronavirus, Algérie Télécom informe son aimable clientèle que les horaires d’ouverture de ses agences commerciales sont réadaptés pendant le mois du Ramadan, et ce, afin de poursuivre l’accueil et la prise en charge des clients dans de bonnes conditions.

À cet effet, les horaires d’ouverture des agences commerciales sont fixés comme suit :

Pour la wilaya de Blida, toutes les agences assureront le service de 08h00 à 13h00.

Pour les wilayas concernées par le confinement de 17h00 à 07h00 du matin

De 08h00 à 15h00 : l’agence située au chef-lieu de wilaya.

De 09h00 à 15h00 : pour les autres agences commerciales.

Pour les wilayas concernées par le confinement de 19h00 à 07h00 du matin

De 09h00 à 17h00 : l’agence située au chef-lieu de wilaya.

De 09h00 à 14h00 : pour les autres agences commerciales.



Algérie Télécom présente ses meilleurs vœux à ses clients et à leurs familles à l’occasion du mois sacré du Ramadan.

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à contacter le service client en composant le 12, ou à consulter son site Internet sur : www.at.dz