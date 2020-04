Roman « Les peuples du ciel »: Ahmed Gasmia Redéfinit l’humanisme à travers la science-fiction

Par Hafid Azouz

Au fil des 247 pages du roman, l’auteur, Ahmed Gasmia, nous plonge dans le XXIVe siècle (2356), au cœur de la planète Alkium, une planète ressemblant à la Terre mais habitée par des êtres « étranges », les Goranes. Cette planète, gérée par l’OFT, entreprise terrienne « malintentionnée », est un lieu d’expériences étranges et illégales qui sont menées sur des enfants.

En effet, les scientifiques qui devaient apporter des modifications aux gènes de ces enfants ont fini par accélérer le processus de vieillissement de ces derniers qui atteignent l’âge adulte en quelques mois seulement. Traités comme des animaux, les Goranes ont vite attiré l’attention du professeur Ali Daymal, anthropologue, chargé par l’OFT, d’étudier leurs comportements. Malgré son courage et sa détermination vers son but, il reste aussi vulnérable et sensiblement conscient tout au long de la lecture.

Il s’agit d’une Histoire palpitante et intrigante, alors que vous savez que cette histoire n’est peut-être pas si loin de la réalité. L’auteur trouve le moyen de vous plonger entièrement dans le monde, finalement pas si lointain qu’on ne le pense, car cette histoire est très réaliste et pourrait arriver à tout moment dans le monde où nous vivons. En plus, il sait comment faire durer l’intrigue du début à la fin, ce qui nous permet de rester captivés.

Loin de vouloir raconter une histoire de science-fiction pure souche, Ahmed Gasmia a souhaité livrer des fragments, aussi vifs que poignants, où l’humanisme est le thème clés.

Dans « Les peuples du ciel », la réalité est à portée de main. Le monde est celui de demain, époque où une technologie avancée domine le quotidien et réduit la maîtrise qu’en ont les êtres humains.

Cette fiction est là pour redéfinir l’humanisme. Elle vise à remettre l’humain au centre du récit en s’interrogeant sur ce qu’est justement l’être humain. Mais le remettre au centre ne veut pas forcément dire (mettre) l’Homme au sommet.

L’ambition de cette science-fiction plus humaniste est la réintégration de l’homme dans l’univers qui l’entoure, à la recherche d’une harmonie avec les autres êtres qui le peuplent.

Après avoir écrit de nombreux romans d’aventures, Ahmed Gasmia s’essaye dans le genre science-fiction et c’est plutôt réussi. Après avoir terminé de lire « Les peuples du ciel », on a hâte de voir l’adaptation au cinéma !

H.A

Les peuples du ciel

Auteur : Ahmed Gasmia

Edité chez Editions Frantz Fanon-700 DA