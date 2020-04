Contribution (*) : Pour la réouverture de la ligne aérienne Alger-Amsterdam

Alors que le COVID-19 continue de secouer le monde, la fondation ProMena reste déterminée à renforcer les relations néerlando-algériennes. La fondation estime qu’en facilitant les affaires entre les Pays-Bas et l’Algérie maintenant, les générations futures en bénéficieront.

Dans le but de maintenir une activité rentable entre les deux pays en cette période de crise, ProMena a déposé une demande auprès de hauts fonctionnaires néerlandais pour la réouverture du vol direct entre Amsterdam et Alger. La demande de la fondation suit et soutient la demande initiale de la compagnie aérienne algérienne « Air Algérie » pour la réouverture de la connexion directe entre les deux pays.

ProMena a depuis exhorté 13 personnalités des ministères néerlandais de l’Eau / des Infrastructures, de l’Agriculture, du Commerce extérieur, des Affaires Etrangères et d’Economie (ainsi que 3 députés) à examiner les avantages de la réouverture de la ligne de vol directe.

ProMena considère ces avantages comme nombreux et l’objectif de la réouverture de la ligne est simple: le marché algérien n’a jamais été aussi fructueux pour les Pays-Bas. En 2012, il y avait au total 91 universités sur le territoire algérien, et la main-d’œuvre qualifiée du pays a continué de croître depuis; actuellement, les universités algériennes comptent entre 30 000 et 60 000 étudiants. En outre, une combinaison de la situation géographique de l’Algérie et de ses ambitions tournées vers l’extérieur en fait le tremplin idéal pour les Néerlandais vers le marché africain.

Avant la pandémie, les deux nations intensifiaient leur collaboration. Un élan positif que ProMena s’est donné pour mission de nourrir. Plus tôt, cette année, plusieurs visites d’Ambassades des Pays-Bas en Algérie ont eu lieu et l’année dernière, dans le cadre de la stratégie pour l’Afrique initiée par la fédération d’employeurs néerlandaise( VNO-NCW-MKB) de décembre 2019, les Pays-Bas ont désigné l’Algérie comme l’un des 15 pays dans lesquels ils souhaitent investir. De même, l’Algérie est désireuse de renforcer ses relations avec les Pays-Bas et apprendre en particulier de son industrie technologique et de son savoir-faire. Aussi, l’Algérie a émis le souhait d’attirer les banques néerlandaises.

C’est grâce à ces mesures positives que la fondation a tourné son énergie pour encourager davantage les échanges culturels et la coopération économique en cette période difficile.

(*) Bryony Harris

ProMena Foundation,Pays-Bas

Avril 2020