Face au défi du COVID-19 : QNET se joint au groupe Ness El Khir pour l’initiative de « Coffate El Khir »

Le coronavirus a changé la vie de chacun de nous. Les écoles sont fermées, le travail se tarit, les gens sont malades, d’autres ont perdu leur emploi ou se sont retrouvés sans salaire. Pour la plupart d’entre nous, le COVID-19 suscite des préoccupations pour nourrir nos familles.

En effet, face aux différentes difficultés auxquelles font face de nombreuses familles algériennes en cette période de confinement; QNET, la société mondiale de vente directe, s’est jointe à Ness ElKhir, le groupe de jeunes Algériens bénévoles, engagés dans l’action humanitaire, culturelle et la protection de l’environnement pour l’initiative de « Coffate El Khir », en distribuant près de 130 couffins composés de plusieurs produits alimentaires aux familles nécessiteuses et celles affectées par la crise sanitaire surtout que le mois de Ramadhan est arrivé. La distribution a été faite dans 3 wilayas à savoir : Blida, Alger et Tipaza ou la grande majorité des couffins a été attribués à la ville de Blida qui a été la plus affectées par le Coronavirus après le confinement total imposé par le gouvernement.

A ce sujet, PDG de QNET, Malou T. Caluza s’est exprimée : « Etant conscient des mesures de confinement et de limitation de circulation en Algérie liées au Coronavirus Covid-19 qui ont déséquilibré la vie de beaucoup d’Algériens; particulièrement les franges les plus fragiles de la société; où de nombreuses catégories socioprofessionnelles se sont retrouvées privées de ressources pour nourrir leurs familles, nous avons décidé de participer et apporter notre contribution de solidarité aux familles qui sont dans le besoin impactées par cette crise à travers ce don au profit de 130 foyers, et nous sommes très ravis de collaborer avec Ness El Khir en cette action caritative, ce groupe de bienfaisance qui ne s’épargne en effet aucun effort pour apporter leur aide et leur assistance aux plus démunis »

Pour sa part, Mr. Mohamed Amine Ogab, membre bénévole et représentant de Ness El Khir a déclaré : « Nous tenons à remercier l’entreprise QNET pour son soutien et sa contribution à cette action caritative surtout en ces temps difficiles où il y a beaucoup de choses qui échappent à tout contrôle mais la nourriture n’a pas à être l’un d’eux. »

Outre la distribution des couffins, QNET s’est engagée également à fournir près de 20 000 bavettes stérilisées qui sont en manque énorme, et ce, en offrant la matière première pour leur fabrication toujours avec l’aide de Ness El Khir afin de les distribuer aux hôpitaux, aux services de santé, la sécurité nationale, la protection civile, la gendarmerie nationale, les agents de nettoyage…etc.

Tout au long de son histoire dynamique, l’engagement de la société envers sa mission RYTHM « Raise Yourself To Help Mankind» n’a jamais vacillé et QNET continue de renforcer ses liens dans les communautés où elle est présente via des contributions et activités significatives de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

En Algérie, QNET a déjà piloté un certain nombre d’initiatives charitables diversifiées, y compris un repas Iftar lors du mois de Ramadan de l’année passée partagé avec les résidents du foyer des personnes âgées de Bab Ezzouar en plus de faire don de systèmes de filtration d’eau premium « HomePure Nova » au même centre ainsi qu’au profit de l’hôpital universitaire de Beni Messous dont les représentants indépendants de l’entreprise ont par ailleurs pu dessiner des sourires sur tous les visages des enfants hospitalisés en distribuant des livres de coloriage et des goodies spécialement conçus pour cette occasion. L’entreprise prévoit de diversifier ce type d’activités au cours de cette année pour inclure d’autres régions du pays.