Contribution(*) : Un nouvel ordre mondial s’installe

Aux Membres, Amis et Relations de la fondation ProMena aux Pays-Bas et en Algérie/ Afrique,

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Petit à petit et jour par jour, la conscience s’empare de moi, voire me conquiert davantage de l’ère actuelle dans laquelle nous vivons, la « corona-ère », et ses effets graves et si impressionnants.

Tous, mais tous ensemble, unis, nous vivons, traversons cette ère pénible où incertitude, souffrance et chagrin sont largement au rendez-vous et cela pour encore un long moment dont on ne connaît pas la fin.

En quarantaine totale depuis plusieurs semaines, le calme, le silence s’installe en moi, dans mon coeur et dans mon âme. sérénité qui inspire à la réflexion,

Chaque jour, notre monde de plus en plus agité, provoquant le stress, l’angoisse, et avec cela l’intolérance, voire le malheur, vole de l’homme ses meilleures qualités humaines, à savoir, la compassion, l’amour, la dignité, la patience, le respect, la charité et l’humilité.

La pandémie du Corona-virus a mis le monde à l’arrêt Total pour céder la place aux meilleures qualités humaines exemplaires!

Ce phénomène inédit qu’est la pandémie du Corona-virus appelle à un changement humain, mélangeant les cartes (mondiales). La conscience fraichement réveillée une fois pour toute, où le mot HUMANISME est mis en capitales, plaçant la personne humaine et son épanouissement respecté ( scolaire, scientifique, sociale, réligieux, civic, ) au-dessus de toutes les autres valeurs.

Un nouvel ordre mondial, longtemps attendu, s’impose pour s’installer doucement et prendre la relève.

Je souhaite à vous tous courage pour traverser cette periode si pénible.

Dans nos pensées nous sommes avec vous.

(*) Eveline J.A. AMERICA

Présidente ProMena Foundation

Pays-Bas