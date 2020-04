Après le véto américain, Lamamra se rétracte

Par Latifa Benamara

Après avoir donné son « accord de principe », l’ex-ministre des Affaires étrangères , Ramtane Lamamra, a officiellement et poliment renoncé à se porter candidat au poste de Représentant spécial et Chef de la Mission d’Appui des Nations unies en Libye.

« Le Secrétaire général des Nations unies, M. António Guterres, a pris l’initiative, le 7 mars 2020, de me proposer personnellement le poste de Représentant spécial et Chef de la Mission d’Appui des Nations unies en Libye. J’ai donné mon accord de principe dans un esprit d’engagement en faveur du peuple libyen frère ainsi qu’envers les organisations universelle et régionales concernées par la résolution de la crise libyenne », a-t-il fait savoir dans un communiqué.

Il précise toutefois que « les consultations d’usage auxquelles procède M. Guterres depuis lors ne semblent pas susceptibles d’aboutir à l’unanimité du Conseil de Sécurité et d’autres acteurs qui est indispensable à l’accomplissement de la mission de paix et de réconciliation nationale en Libye ».

Pour rappel, les États-Unis avaient brandi leur véto à la nomination du diplomate algérien sur pression de l’Égypte et des Emirats Arabes Unis, selon de nombreux observateurs.

