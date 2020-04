Guerre d’Algérie : la France ouvre partiellement les archives

Le Chef de l’État français, Emmanuel Macron s’était engagé depuis septembre 2018, à la déclassification des archives portant sur les disparus de la guerre d’Algérie, mais l’arrêté publié le 12 avril ne mentionne qu’une centaine de références.

En effet, la France a ouvert une partie des archives relatives aux disparus de la guerre d’Algérie, dans un arrêté paru au Journal Officiel (JO) en date du 12 avril.

Relayé par la presse locale hier mardi, l’arrêté est destiné « à faciliter l’accès aux archives publiques relatives aux disparus de la guerre d’Algérie, conservées aux Archives nationales ».

Le sujet est sans aucun doute historiquement l’un des plus sensibles et des plus douloureux du passé colonial français.

Source : médias français