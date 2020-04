Emirates annonce des vols passagers limités vers plus de villes

Emirates prévoit d’opérer des vols de passagers vers Jakarta, Manille, Taipei, Chicago, Tunis, Alger et Kaboul en plus de l’opération d’ores et déjà entamée à Londres et à Francfort. Ces services permettront aux résidents et visiteurs qui le souhaitent, de rentrer chez eux.

Les passagers pourront réserver directement sur emirates.com ou via leur agence de voyage. Seuls les citoyens du pays de destination et ceux qui remplissent les conditions d’entrée seront autorisés à monter à bord. Les passagers devront se conformer aux exigences règlementaires en vigueur dans le pays de destination.

Avec l’augmentation des services et des vols au départ de Dubaï, Emirates a repris ses opérations au niveau du Terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï. Les clients seront tenus de suivre toutes les mesures de santé et de sécurité requises par les autorités des Émirats Arabes Unis et par le pays de destination.

Durant cette période, les services d’enregistrement en ligne, de sélection de siège disponible ainsi que les services tels que le chauffeur et le salon Classe Affaire et Première Classe ne seront pas disponibles et ce, dans aucune des destinations.

Emirates offrira également des services modifiés sur ces vols. Les magazines et autres documents imprimés ne seront pas disponibles, et bien que les repas et les boissons continueront d’être offerts à bord, l’emballage et la présentation seront modifiés pour réduire les contacts pendant les repas et les risques d’infection.

Les bagages en cabine ne seront pas acceptés sur ces vols. Les bagages à main autorisés dans la cabine seront limités aux sacoches d’ordinateurs portables, sacs à main, porte-documents ou articles pour bébés. Tous les autres articles doivent être enregistrés. Emirates ajoutera la franchise de bagages en cabine à la franchise de bagages en soute des clients.

Les passagers sont tenus d’appliquer les directives de distanciation sociale pendant leur voyage et de porter leurs propres masques à l’aéroport ainsi qu’à bord de l’avion. Les voyageurs doivent arriver au Terminal 3 de l’aéroport international de Dubaï pour l’enregistrement, trois heures avant le départ. Les comptoirs d’enregistrement d’Emirates ne traiteront que les passagers détenant des réservations confirmées vers les destinations ci-dessus.

Tous les avions Emirates feront l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection renforcé à Dubaï, et ce après chaque voyage.