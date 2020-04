CoursDZ lance son portail digital d’Enseignement en ligne

CoursDZ,la startup spécialisée dans l’enseignement en ligne pour les classes terminales, qui compte plus de 35.000 abonnés sur sa chaine YouTube, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui le 16. Avril à l’occasion de la Journée du Savoir,le lancement de son portail digital d’Enseignement en Ligne.

Tous réunis durant cette période difficile, CoursDZ s’engage à accompagner les élèves de Terminale en mettant gracieusement à leur disposition la Version Beta de sa plateforme – www.coursdz.com-, et ce jusqu’au 16. Mai 2020.Ils y trouveront plus de 500 Vidéos de Cours, Exercices et Tests (QCM), packagés pour les diverses spécialités.

Soucieuse d’être constamment à la hauteur de vos demandes actuelles et vos attentes futures, CoursDZ trouve qu’il est impératif de mettre tous les canaux digitaux au profit des élèves de Terminale, afin qu´ils puissent mieux se préparer à leur Examens de Baccalauréat, à distance, sans contraintes de déplacements physiques, reflétantidéalement les exigences du confinement en cours.