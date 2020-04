Soutien à l’éducation à distance pendant la pandémie du coronavirus: Ooredoo accompagne les étudiants de l’ESI dans le E-learning

Suite aux mesures de confinement prises en Algérie pour endiguer la propagation du covid-19, Ooredoo se joint aux efforts de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Informatique (ESI) qui lance le projet d’enseignement en ligne au profit de ses étudiants.

Ainsi, Ooredoo s’implique dans ce projet à travers notamment la fourniture de moyens pédagogiques pour permettre aux enseignants de l’ESI d’assurer des séances de télé-enseignement à ses 1400 étudiants dans les meilleures conditions.

A cette occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo est fière de participer à ce noble projet. L’éducation est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur notamment dans cette conjoncture difficile. Ooredoo ne ménagera aucun effort pour venir en aide aux étudiantes et étudiants algériens pour les encourager à poursuivre leurs études malgré les circonstances actuelles ».

Pour rappel, Ooredoo a signé une convention de partenariat avec l’ESI en 2015 avec la volonté de contribuer à l’installation d’un environnement propice à l’innovation et au développement de l’esprit entrepreneurial chez les étudiants algériens. En vertu de ce contrat, les étudiants de l’ESI bénéficient d’un accompagnement via des programmes dédiés aux TIC et à l’innovation à l’instar de tStart et Oobarmijoo.

Ooredoo a contribué à ce partenariat à travers des formations, des conférences dispensées par des experts, des challenges, des opérations de sponsoring ainsi que d’autres actions conjointes.

A travers cette action, Ooredoo confirme son engagement à offrir des solutions concrètes et innovantes aux Algériens tout en veillant à freiner la propagation de ce fléau dans le milieu estudiantin.