Covid-19: Arrivage de Chine de la 2e commande de moyens de protection

La deuxième commande de matériels médicaux et de moyens de protection du nouveau coronavirus (Covid-19) est arrivée vendredi à l’aéroport international Houari-Boumediene (Alger), en provenance de Chine.

Un total de 30 tonnes de moyens de protection, d’appareils de dépistage du Covid-19 et de respirateurs artificiels ont été transportés de Pékin (Chine) à Alger à bord de deux avions militaires en 38 heures.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, qui a supervisé la réception de cette commande en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Dr. Djamel Lotfi Benbahmed, a affirmé que ces équipements concernent trois modèles, à savoir « des équipements individuels, à l’instar de bavettes et de masques, outre des kits de dépistage du Covid-19 et des respirateurs artificiels ».

Il a souligné, à cet égard, que cette opération « confirme, une fois de plus, le souci de l’Etat algérien quant à la santé publique et la sécurité de ses citoyens et affirme en outre la profondeur et la solidité des relations algéro-chinoises ».

APS