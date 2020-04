Algérie Télécom maintient la continuité de ses services pour ses clients pendant la prolongation du confinement sanitaire

Faisant suite aux nouvelles dispositions relatives à la prolongation du confinement sanitaire au 19 avril 2020, Algérie Télécom s’engage à assurer la continuité de ses services et l’ouverture des agences commerciales au profit de son aimable clientèle et a mobilisé ses équipes pour satisfaire les besoins de ses clients et répondre au mieux à leurs attentes.

A cet effet, les agences commerciales assureront le service comme suit :

Pour la wilaya de Blida, l’Actel El Wouroud et Bougara seront ouvertes de 10h00 à 14h00.

Pour les wilayas concernées par le confinement de 15h00 à 07h00 du matin

De 08h00 à 13h00 : l’agence située au chef-lieu de wilaya.

De 09h00 à 13h00 : pour les autres agences commerciales.

Pour les wilayas concernées par le confinement de 19h00 à 07h00 du matin

De 08h00 à 18h00 : l’agence située au chef-lieu de wilaya.

De 10h00 à 14h00 : pour les autres agences commerciales.

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à contacter le service Client en composant le 12 ou à consulter son site Internet sur : www.algerietelecom.dz