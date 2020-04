JUMBO se mobilise à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Algérie

Dans le contexte de crise sanitaire que traverse présentement le pays, liée à la propagation du pandémique virus Covid-19 en Algérie, l’entreprise SPA SFCPA représentante de la marque Jumbo – en sa qualité d’entreprise citoyenne et engagée, et l’ensemble de ses collaborateurs, prennent part aux efforts nationaux de prévention et de solidarité, en garantissant notamment la disponibilité des produits de la marque en quantités suffisantes à travers l’ensemble de son réseau national de distribution, alimenté en continu par son unité de production, sise dans la wilaya d’Oran, à l’ouest du pays.

L’entreprise Jumbo s’engage par ailleurs à apporter son soutien aux efforts d’information, de sensibilisation et de prévention mises en place par le Gouvernement, tout en mobilisant ses ressources humaines et matérielles en guise de solidarité avec sa communauté.

A cet effet, l’entreprise Jumbo a fait don, dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la propagation du virus Covid-19 en Algérie initiée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, de lots de divers de ses produits, à destination des hôpitaux des régions les plus concernées par cette pandémie.

A cela s’ajoutent les mesures internes mises en œuvre par l’entreprise Jumbo, servant à sensibiliser ses collaborateurs à l’importance d’adopter les gestes barrières pour se prémunir de la contagion, et préserver ainsi leur santé au mieux, tout en s’assurant le maintien du même flux de production. De ce fait, il également décidé de :

L’activation du télétravail pour les employées du groupe dont la présence est dispensable.

La mise en congé exceptionnel payé de toute les employées élevant des enfants en bas âges.

La mise en place d’un protocole d’hygiène et de prévention.

L’entreprise Jumbo salut l’engagement de tous les agents des services publics ainsi que celui de tous les employés dont les métiers demeurent essentiels au maintien de la vie sociale et économique et particulièrement le personnel soignant, première ligne de défense face à cette pandémie du virus Covid-19.