Selon son fils Ziggy: Bob Marley avait écrit une chanson en hommage à la révolution algérienne

Par Toufik Draouci

Le roi du Reggai,Bob Marley, de son vrai nom, Robert Nesta Marley, aurait composé une chanson en hommage à la révolution algérienne peu de temps avant son décès. En effet, selon son fils Ziggy, cité par la radio locale, M42, qui émet de Kingston (capitale de la Jamaique), la légende du Reggai a écrit et même composé une chanson à la gloire des moudjahidines de la révolution algérienne, environ 7 mois avant sa mort.

Ziggy Marley, lui-même chanteur et compositeur, a ajouté à la radio M42 qu’il détenait un morceau de l’entegistrement sonore de la chanson sans en dévoiler le titre.

Né un 6 février 1945 et décédé à l’age de 36 ans le 11 mai 1981, Bob Marley était un farouche défenseur des révolutions et des peuples opprimés. Il a marqué sa génération par des chansons encore immortelles telles que No woman no cry ou encore Buffalo soldier et Get up stand up.

