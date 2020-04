L’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, et sa famille condamné à de lourdes peines

Par Latifa Benamara

L’ancien chef de la police, Abdelghani Hamel, accusé principal dans différentes affaires poursuivis pour enrichissement illicite et abus de fonction, a écopé de 15 ans de prison ferme et d’une amende de 8 millions de dinars.

Dans son réquisitoire lors du procès tenu du 11 au 17 mars, le procureur avait requis 20 ans de réclusion.

Son épouse, Lanani Salima, a été aussi condamnée à 2 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 1 million de dinars.

Quant à leurs enfants, ils ont été également condamnés à de lourdes peines: Amyar à 10 ans et 6 millions d’amende, Chafik 8 à ans et 5 millions, Mourad et Chahinez à 7 ans et 5 millions chacun.

