Décès du PDG du groupe SIM, Taieb Ezzraimi

Le PDG du groupe SIM Taieb Ezzraimi, est décédé ce mercredi (1 avril), avons-nous appris du président du groupe des entrepreneurs de la Mitidja, Kamel Moula.

« C’est avec une infinie tristesse que j’apprends le départ vers d’autres cieux de notre ami et frère Abdelkader TAIEB EZZRAIMI Allah yarahmou. Président du CEIMI de 2002 à 2008, El Hadj comme nous l’appelions affectueusement aura été un des grands capitaines de l’Industrie Algérienne. Cette perte est immense pour Blida et pour notre pays. Nous sommes de tout coeur avec sa famille et nous lui espérons tout le courage nécessaire pour traverser cette douloureuse épreuve.

Que Dieu accueille notre frère dans Son Vaste Paradis », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

N.M