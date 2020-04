Bilan du Covid-19 : 14 morts de plus

Quatorze nouveaux décès ont été enregistrés, portant à 58 le total des personnes mortes à cause du Covid-19, selon le dernier bilan publié ce mardi (1 avril) par le ministère de la Santé.

Le nombre de contamination a augmenté de 131 en une journée, portant à 847 le total des cas confirmés, a ajouté la même source.

Il s’agit de la plus forte hausse du nombre de décès en Algérie depuis le début de l’épidémie.

Concernant les nouveaux décès, Cinq ont été enregistrés à Alger et trois à Blida. Les wilayas de Ghardaïa, Oum el Bouaghi, Relizane, Médéa, Tizi Ouzou et Ain Timouchent ont enregistré un décès chacune.

N.M