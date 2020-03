Bilan du Covid-19 en Algérie : 716 contaminations dont 9 décès

Neuf nouveaux décès ont été enregistrés, portant à 44 le total des personnes mortes à cause du Covid-19, selon le dernier bilan publié ce mardi (31 mars) par le ministère de la Santé.

Le nombre de contamination a augmenté de 132 en une journée, portant à 716 le total des cas confirmés, a ajouté la même source.

Il s’agit de la plus forte hausse journalière à la fois du nombre de contaminations et du nombre de décès en Algérie.

Concernant les nouveaux décès, quatre ont été enregistrés à Blida, deux à Sétif, un à Oran, un à Tipasa et le neuvième à Bordj Bou Arreridj.

