Journée mondiale de l’eau: QNET marque son engagement avec son système de filtration d’eau certifié par NSF International, «HomePure Nova»

Le 22 mars de chaque année, la Journée mondiale de l’eau est célébrée dans le monde entier pour sensibiliser à l’importance de l’eau et à sa conservation, surtout avec l’accroissement des changements climatiques, la pollution de l’environnement et l’écosystème qui affectent et entraînent des crises de l’eau menaçant par conséquent la santé et les moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde qui vivent sans eau potable à la maison.

De ce fait, cette journée est l’occasion d’en apprendre davantage sur les problèmes liés à l’eau, d’être inspiré pour en parler aux autres et de prendre des mesures pour faire une différence. Ainsi, la Journée mondiale de l’eau est célébrée par de nombreuses organisations, entreprises, associations, etc. via l’organisation de plusieurs événements, la diffusion de messages via les réseaux sociaux, la télévision, ou à travers des événements éducatifs basés sur l’importance de l’eau propre et potable et des mesures conservatrices, des concours, etc.

Pour sa part, QNET, la société mondiale de vente directe, marque son engagement et son soutien continu pour cette journée en fournissant de l’eau potable propre et saine à tout le monde via leHomePure Nova, l’un des produits phares de la société qui est le mieux vendu en Algérie et qui est certifié par NSF Internationalet la water quality association (WQA).

HomePure Nova assure une filtration de l’eau en neuf étapes. Avec un système doté d’une membrane à fibres35+UltraTech®, il élimine 99,9999% des bactéries et 99,99% des virus.

Dans le cadre de son programme actif de responsabilité sociale des entreprises (RSE), QNET a déjà fait un don de systèmes de filtration d’eau « HomePure Nova » à l’Hôpital universitaire de Beni Messous à Alger, comprenant deux unités au service de pédiatrie (Centres de traitement du cancer chez les enfants) et un autre filtre au service d’hématologie pour les adultes, ainsi qu’une unité offerte au foyer des personnes agées de Bab Ezzouar.

Pour plus d’informations sur le sceau de certification prestigieux « NSF », qui est aujourd’hui l’un des organismes de certification indépendants les plus respectés, M. Christian Kurdy, directeur général de NSF MENA, s’exprime sur ce sujet dans l’interview suivante:

Certification NSF – Qu’est-ce que c’est et pourquoi elle est si importante ?

Fondé en 1944, NSF International est une organisation indépendante qui fournit l’élaboration de normes, la certification de produits, des tests et des audits dans les domaines de la santé publique et de l’environnement à l’échelle mondiale.

Les fabricants, les régulateurs et les consommateurs se tournent vers NSF International pour l’élaboration de normes de santé publique et de certification qui aident à protéger les aliments, l’eau, la santé et les produits de consommation dans le monde.

Reconnue par les organismes de réglementation au niveau local, étatique, fédéral et international, la certification NSF démontre qu’un produit est conforme à toutes les exigences standard. NSF effectue des audits périodiques des installations et des tests de produits pour vérifier que le produit continue de se conformer à la norme.

Pourquoi les entreprises cherchent après la certification NSF?

Les tests et les certifications de tierces parties indépendantes via NSF aident les organisations à:

Démontrer la conformité aux normes et réglementations nationales ou internationales,

•Démontrer une validation et une vérification indépendantes de leur engagement envers la sécurité et la qualité,

• Accroître la crédibilité et l’acceptation auprès des détaillants, des consommateurs et des régulateurs,

• Bénéficiez d’une meilleure qualité et sécurité des produits.

Quels sont le processus et les conditions requis pour obtenir la certification NSF?

Le processus de certification NSF consiste en une série de 7 étapes faciles:

1. Votre entreprise soumet une demande et un gestionnaire de compte dédié est désigné pour vous aider tout au long du processus de certification,

Vous fournissez des informations sur la formulation du produit, la toxicologie etle guide d’utilisation du produit, Notre équipe technique examine les formulations et / ou les listes de pièces, Nous effectuons un audit sur site de l’installation de production et collectons ou demandons des échantillons, Notre laboratoire effectue des tests, Nous effectuons une évaluation technique finale, La certification NSF est accordée (et maintenue chaque année) et votre entreprise est officiellement répertoriée.

3) Comment savoir si le produit est répertorié NSF?

Notre liste est disponible en ligne et est mise à jour quotidiennement par nos équipes. Il est possible de vérifier par produits, entreprises ou normes dans n’importe quelle région en suivant le lien suivant: https://www.nsf.org/certified-products-systems

4) Quel est l’impact de la pénurie d’eau dans les pays arabes, en particulier l’Algérie, sur la santé publique … et les défis auxquels est confrontée la sécurité de l’eau dans le monde arabe?

Je n’ai pas suffisamment d’informations pour commenter sur cette question, bien que la lutte contre la pénurie d’eau et la qualité de l’eau en adoptant ou en spécifiant des produits et des matériaux testés par un tiers pour leurs performances et leurs effets sur la santé soit certainement un pas vers une meilleure qualité .

5) À votre avis, quelles sont les meilleures solutions actuellement pour répondre à la demande croissante d’eau propre et dans quelle mesure elle sera sûre à l’avenir pour les générations futures?

Il existe de nombreuses solutions pour répondre à la demande croissante d’eau propre et celles-ci peuvent être mises en œuvre au niveau résidentiel ou municipal. NSF élabore des normes et fournit des services de test et de certification pour les systèmes et leurs composants de traitement de l’eau potable au point d’utilisation (POU) et au point d’entrée (POE). Les tests peuvent inclure des tests de sécurité des matériaux, d’intégrité structurelle et de réduction des contaminants. Les normes NSF POU/POE couvrent le large éventail de technologies de traitement de l’eau potable actuellement sur le marché, y compris les médias adsorbants, l’échange d’ions, l’osmose inverse, les filtres céramiques, les filtres plissés, les ultraviolets (UV), la distillation, la réduction-oxydation (rédox), les filtres de douche et d’autres encore.Chaque norme NSF définit des exigences poussées en matière de santé et des critères de performance pour des types de produits spécifiques. Les revendications de réduction de contaminants peuvent être certifiées selon chaque norme et peuvent varier en fonction de la capacité de chaque technologie de traitement de l’eau. Les systèmes utilisant plusieurs technologies de traitement peuvent être certifiés selon plusieurs normes.

6) Certains pays souffrent de la pollution de l’eau qui est fournie au consommateur, selon vous, sur quelle base le bon système de filtration de l’eau est-il choisi, et comment le choix est-il fait?

D’un point de vue d’un organisme de test et de certification, nous soutiendrions toujours l’approche si un produit était évalué par un tiers.Il y a quelques années, une enquête indépendante a été menée pour évaluer la sensibilisation des consommateurs et les motivations d’achat des produits certifiés par rapport aux produits non certifiés. Nous avons découvert que 38 % de la population générale était prête à payer plus cher pour un produit certifié et qui a été testé et certifié par un organisme indépendant. 45 % des consommateurs recherchaient même des informations sur la certification ou l’approbation d’un produit lorsqu’ils faisaient leurs achats et 75 % étaient prêts à acheter un produit avec une marque de certification plutôt qu’un sans en comparant deux produits identiques. De plus, 82% des consommateurs interrogés étaient prêts à payer jusqu’à 5% de plus pour des produits certifiés, 24% à payer entre 5 et 10% de plus et 8% à payer jusqu’à 20% de plus…