Djezzy livre les équipements médicaux au Ministère de la Santé pour participer à la lutte contre le Covid-19

Après avoir procédé à leurs achats, Djezzy a remis la totalité des équipements médicaux destinés à accompagner les malades gravement touchés par le Covid-19 au Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière. Il s’agit de respirateurs de réanimation mobile, de respirateurs portables, de lunettes de protection et de moniteurs de surveillance.

Djezzy avait annoncé vendredi dernier avoir débloqué une enveloppe de 42 millions de dinars pour l’acquisition de matériels médicales destinés aux hôpitaux pour contribuer à la mobilisation nationale de lutte contre la propagation de la pandémie dans le pays.

En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy s’est mobilisé dès les premiers jours pour se joindre aux efforts déployés par le Gouvernement et la société civile pour lutter contre le Covid-19. Accès gratuits au numéro vert (3030) ainsi qu’au site web du Ministère de la Santé, lancement d’une campagne de communication pour participer à la sensibilisation et à la prévention, accès gratuit à Facebook Flex et acquisitions de matériels médicales, Djezzy demeure engagé à poursuivre sa contribution et prendre toute initiative supplémentaire au programme national de lutte contre la propagation du coronavirus.

Pendant cette période cruciale, Djezzy a rappelé à ses clients les procédures du paiement électronique à travers son site web Djezzy.dz ou Djezzy App afin qu’ils puissent régler leurs factures à distance, à partir de chez eux, sans se déplacer vers une boutique ou un point de vente agrée.

Sur le plan interne, Djezzy rappelle avoir pris une série de mesures au niveau de l’ensemble de ses structures pour préserver la santé de ses employés et de leurs familles ainsi que des clients tout en continuant à assurer les activités de la société dans la phase actuelle.

Djezzy a enfin mis en place un comité de veille composé du Service Médical, du Département Sécurité, des Ressources Humaines, de la Communication interne et des Représentants du personnel et présidé par le Directeur Général, Matthieu Galvani. Ce comité se réunit quotidiennement afin de suivre l’évolution de la situation et adapter les mesures en fonctions des décisions prises par les autorités gouvernementales.