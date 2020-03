Lutte contre la propagation du Coronavirus en Algérie: Ooredoo apporte son soutien au ministère de la Santé

Engagée dans la lutte contre la propagation du coronavirus, Ooredoo continue de s’investir pleinement dans des initiatives visant à soutenir les mesures quant à la prévention contre le covid-19.

Ainsi, Ooredoo apporte son soutien au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière en octroyant plus d’une centaine de cartes SIM au profit dudit département ministériel, notamment les cellules de crise COVID-19 réparties à travers le territoire national et les établissements hospitaliers et sanitaires dans les zones les plus touchées par cette épidémie.

A cette occasion, le Directeur général adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Ooredoo poursuit son engagement aux côtés des Algériens en cette conjoncture difficile. Cette initiative de Ooredoo vise notamment à faciliter le travail du personnel du secteur de la santé en mettant à leur disposition des forfaits Voix et Data pour communiquer gratuitement et en toute tranquillité. »

Afin de contribuer à la diffusion des messages de sensibilisation et de prévention contre cette pandémie, Ooredoo s’engage également à apporter son expertise en matière de communication à travers la production des spots télévisuels de sensibilisation destinés au grand public.

Cette action vient confirmer l’implication de Ooredoo dans les efforts des pouvoirs publics déployés pour endiguer la propagation de la pandémie et réitère sa volonté à participer dans l’élan de solidarité nationale contre ce fléau.