Par Réda Merad

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a indiqué ce jeudi soir dans un communiqué ,avoir nommé Hamid Bessalah, comme président du Conseil d’administration d’Algérie Télécom (AT) et nommé Mounir Djouaher comme directeur général pat intérim de l’opérateur historique de téléphonie.

M. Bessalah remplace ainsi Mohamed Anouar Benabdelouahad à la tête d’AT depuis avril 2019.

R.M