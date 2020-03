Khaled Drareni placé sous mandat de dépôt

La chambre d’accusation de la cour d’Alger a ordonné ce mercredi (25 mars) le placement en mandat de dépôt du journaliste Khaled Drareni, en annulant le contrôle judiciaire, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

Pour rappel, le journaliste avait été arrêté le 7 mars dernier et placé en garde à vue pendant trois jours. Il avait fait l’objet le 10 mars d’un contrôle judiciaire. Il est accusé par le Tribunal de Sidi M’hamed d’Alger « d’incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ».

N.M