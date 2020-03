Coronavirus en Algérie : Un nouveau bilan fait état de 302 contaminés dont 2 décès

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié, ce mercredi (25 mars), peu avant 17 heures, l’Algérie a enregistré 38 nouvelles contaminations au coronavirus dont deux décès.

Ces derniers ont été enregistrés à Tipaza et Constantine. Le premier est un homme de 42 ans originaire de la wilaya de Tipaza, et le second est une femme de 58 ans de Constantine, revenue de France le 14 mars dernier.

Par ailleurs, sur les 302 cas que compte l’Algérie, 150 ont été enregistrés à Blida, la wilaya la plus touchée par l’épidémie.

N.M