Affaires de corruption: Ouyahia et Sellal condamnés respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme

Par Latifa Benamara

La Cour d’appel d’Alger a confirmé, ce mercredi, le jugement de première instance pour les deux ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Ils ont été condamnés respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme. Il s’agit du procès en appel des affaires de corruption, dans le dossier de montage automobile et financement occulte de partis politiques et de la campagne électorale pour la présidentielle d’avril 2019.