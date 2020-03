Tokyo 2020: les Jeux olympiques sont officiellement reportés «d’environ un an»

Le Japon a proposé un report d’un an des Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, et le Comité international olympique (CIO) a accepté, a annoncé ce mardi le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

« J’ai proposé de les reporter d’environ un an et le président du Comité international olympique (Thomas) Bach a accepté à 100 % », a déclaré M. Abe devant les caméras de télévision.

« Compte tenu des circonstances actuelles et des informations de l’OMS, le président du CIO et le Premier ministre japonais ont décidé que les Jeux olympiques de Tokyo seraient reportés à une date ultérieure à 2020 mais avant l’été 2021, pour la sauvegarde de la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les JO et de la communauté internationales », écrit le CIO dans un communiqué.

Source : médias Japonais