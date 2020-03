Rumeurs de coupures d’Internet : Algérie Télécom dément et rassure ses clients

Algérie Télécom (AT) a tenu à démentir, à travers un communiqué, les rumeurs de coupures d’Internet à travers le territoire national.

« Contrairement à ce qui a été annoncé et rapporté par certains médias et sur les réseaux sociaux au sujet d’une supposée coupure d’Internet au niveau national, Algérie Télécom tient à démentir et à rassurer son aimable clientèle qu’aucune coupure n’est programmée », précise le communiqué d’AT.

Par ailleurs, l’opérateur historique appelle les Algériens à » rester vigilants contre toute fausse information ».

H.A