Nouveau bilan du coronavirus en Algérie : 264 patients contaminés et 19 décès

Le nouveau bilan du ministère de la Santé, publié ce mardi, fait état de 264 cas de contaminations confirmées, soit 34 cas de plus qu’hier et de 19 décès (2 de plus en 24 heures).

Par ailleurs, toujours selon le ministère de la Santé, 24 personnes ont quitté l’hôpital après leur guérison.

L.B