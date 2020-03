Mobilis Fidèle à ses traditions de solidarité

ATM Mobilis, l’opérateur national et citoyen par excellence, via son Président Directeur Général, M. Bellal MEKKID, a procédé aujourd’hui le 23 mars 2020, à la signature d’une convention avec l’Établissement Hospitalier de Boufarik (EPH) de la Wilaya de Blida, pour la dotation de ce dernier d’une ambulance équipée et d’une flotte de SIM 4G.

Cette acquisition est considérée comme un soulagement pour cet établissement hospitalier, mais aussi une consécration aux efforts consentis, sans retenus, contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Ce soutien logistique solidaire rentre dans le cadre d’une large opération de mécénat, qui concernera prochainement les zones rurales et le grand sud, et qui se traduira par la distribution de différents équipements au profit des centres et établissements sanitaires publics.