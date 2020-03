Algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul : l’ambassade de Turquie réagit

Par Réda Merad

L’ambassade de Turquie en Algérie a réagit, ce mardi, au « scandale » des algériens bloqués, depuis vendredi dernier, à l’aéroport d’Istanbul.

« Nous suivons la situation de près et travaillons pour obtenir l’autorisation requise des autorités Algériennes qui permettra aux citoyens algériens de retourner dans leur pays. En attendant, nous faisons de notre mieux pour alléger les difficultés connus par nos frères et sœurs algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul. Les autorités turques offrent chaque jours des biens de subsistance et de première nécessité. », peut-on lire dans le communiqué de l’ambassade.

Selon la même source, les algériens bloqués à l’aéroport d’Istanbul n’ont pu être rapatriés pour absence d’ « autorisations nécessaires » de la part des autorités algériennes.

« Tout en comprenant que la situation est difficile pour les personnes bloquées à l’aéroport d’Istanbul, nous appelons nos frères et sœurs algériennes à faire preuve de retenue et d’agir conformément aux instructions des autorités dans l’attente des autorisations nécessaires au rapatriement des citoyens algériens en Algérie. », ajoute le communiqué.

Pour rappel, il reste encore environ 1000 algériens bloqués à Istanbul depuis vendredi. Ces derniers été pourtant programmés pour etre rapatriés à travers des vols spéciaux effectués par les deux compagnies: Turkish Airlines et Air Algérie. Toutefois, les avions n’ont pu décoller faute d’autorisations de l’aviation civile algérienne.

