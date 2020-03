Algérie Télécom: les agences commerciales de Blida et d’Alger adoptent de nouveaux horaires d’ouverture

En dépit des circonstances exceptionnelles et difficiles que traverse le pays pour faire face à cette pandémie du Covid-19, Algérie Télécom affirme ses valeurs citoyennes et ce en garantissant la continuité de ses services et l’ouverture des agences commerciales.

Soucieuse de la santé et la sécurité de ses clients et de ses employés, et dans le but de lutter contre la propagation de la pandémie du corona virus, Algérie Télécom a le plaisir de vous communiquer les horaires d’ouverture des Agences Commerciales pendant cette période hautement exceptionnelle au niveau de la wilaya de Blida et d’Alger.

Pour Blida, seule l’agence commerciale chef-lieu (ACTEL EL WOUROUD) sera ouverte de 10h00 jusqu’à 14h00.

Pour la wilaya d’Alger, :

De 08h00 à 18h00 : les actels concernées sont, BEN M’HIDI, BIR MOURAD RAIS, AISSAT IDIR, HUSSEIN DEY, BORDJ EL BAHRI, BAB EZZOUAR, ZERALDA, BAB EL OUED et CHERAGA

De 10h00 à 14h00 : les autres agences commerciales.

Algérie Télécom rassure ses clients que pendant toute cette période exceptionnelle elle continuera à assurer ses services en mobilisant toutes les ressources nécessaires.

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à contacter le service Client en composant le 12 ou à consulter le site Internet d’Algérie Télécom : www.algerietelecom.dz