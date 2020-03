The GreenHack : challenge virtuel pour lutter contre le jet des déchets dans les espaces naturels et urbains

Des idées innovantes au service de la sensibilisation et de la protection de l’environnement

Algerian Startup Initiative (ASI) en partenariat avec The Algerian Center of Social Entrepreneurship (ACSE) lancent The GreenHack , un challenge virtuel dont la problématique traite de la réduction de la pollution générée par l’activité humaine et plus particuli èrement « la lutte contre le jet des déchets dans les espaces naturels et urbains ».

Ce challenge, qui a été lancé sur les réseaux sociaux, est ouvert à tous les Algériens ainsi qu’à notre

communauté vivant à l’étranger ayant des idées innovantes et créat rices, avec l’objectif de sensibiliser la

population sur la nécessité de protéger notre environnement et de lutter contre la pollution.

Deux supports de sensibilisation et de communication sont retenus pour cette compétition à savoir :

✓ La conception d’u n sticker : dont la dimension standard est de 20 cm de longueur et 10 cm de hauteur peut être conçu dans l’une des langues suivantes : Arabe (classique et Darja), Berbère, Français ou Anglais.

Le message du sticker doit traiter de la sensibilisation de la population pour lutter contre le jet des déchets dans les espaces naturels et urbains.

✓ La réalisation d’une vidéo : dont la durée ne doit pas dépasser les 60 secondes, d’une résolution de 720p ou 1080p et d’une taille maximale de 150 Mo, doit promouvoir la lutte contre le jet des déchets dans les espaces naturels et urbains.

Les lauréats dans chaque catégorie (Sticker et Vidéo) recevront un prix d’une valeur de 250 000 DA (25 millions de centimes).

Les inscriptions sont ouvertes, jusqu’au 8 avril prochai n, à tout citoyen désirant prendre part à ce challenge.

Les participants doivent préalablement remplir le formulaire d’inscription disponible sur la page Facebook « The GreenHack » : https : / / w w w . f ac eb oo k.co m/ T h eGr ee nH ac k/ en cliquant sur le

lien ht t ps : / / f orms . gle / C dx gD rc2T vX u7 X i 3 A et soumettre leurs projets.

Un jury multidisciplinaire composé d’universitaires, de spécialistes en environnement, dans les technologies

de l’information et de la communication et du monde de l’Entreprenariat, etc… évalueront les travaux soumis et primeront les meilleures œuvres dans chaque catégorie suscitée.