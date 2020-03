Coronavirus: confinement total pour Blida et partiel pour Alger

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a décrété ce lundi le confinement total, pour une durée de dix jours, pour la wilaya de Blida et un confinement de 19 heures au lendemain à 7 heures du matin pour la wilaya d’Alger.

Cette décision a été prise au cours d’une réunion du Haut Conseil de Sécurité, présidée par le président Tebboune, consacrée à l’examen et au suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans le pays, a précisé un communiqué sanctionnant cette réunion.Il a été décidé: « un confinement total, à domicile, pour une durée de dix (10), renouvelables, avec interdiction de circulation de et vers cette wilaya », a précisé la même source , ajoutant que « les sorties à caractère exceptionnel doivent être autorisées au préalable par les services compétents de la gendarmerie ou de la sûreté nationale ».Concernant la wilaya d’Alger, il a été décidé: « un confinement de 19 heures au lendemain à 7 heures du matin » a-t-on relevé, précisant que « cette mesure sera étendue à toutes les wilayas où est apparue et où apparaitra le virus, conformément aux observations quotidiennes du ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière ».

Le communiqué a indiqué, toutefois, qu’un « décret exécutif sera publié pour préciser les dispositions prévues à travers cet ensemble de mesures ».

APS