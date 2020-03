Coronavirus: Algérie Télécom encourage ses clients à profiter des services en ligne et à distance

Dans le cadre des mesures prises par Algérie Télécom visant à limiter la propagation du Corona Virus « Covid-19 », plusieurs normes de prévention ont été mises en place au niveau des Agences Commerciales et Centres Techniques d’Algérie Télécom à travers le territoire national, et ce afin de protéger la vie de nos employés et citoyens.

Aussi, Algérie Télécom en sa qualité d’entreprise citoyenne et nationale, rassure sa clientèle de la continuité des services téléphoniques et de la arrêt des suspension suite impayé d’une pat et du prolongement des délais de rechargement de secours d’autre part.