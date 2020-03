Visite inopinée du ministre de la poste et des télécommunications à Djezzy

Le ministre de la poste et des télécommunications, Monsieur Brahim Boumzar a rendu une visite inopinée dans la soirée de vendredi au siège de Djezzy à Dar El Beida pour s’enquérir de la continuité du service de l’opérateur pendant cette conjoncture particulière.

A cette occasion, le ministre a visité le data center, le cœur du réseau, ainsi que le centre d’appels et tenu à encourager les équipes en charge de la permanence assurant le fonctionnement continue de l’entreprise

Le ministre a pu constater le niveau d’organisation et l’importante disponibilité des équipes à assurer la continuité du service dans les meilleurs conditions de sécurité et de santé pour les employés de Djezzy.

Djezzy a pris d’importantes mesures dans le cadre de son plan de lutte et de sensibilisation contre la propagation du coronavirus en apportant des changements devant protéger ses employés et leurs familles et garantir un service de qualité pour ses clients.